Arabica kohviubade hind on maailmaturul kerkinud kõrgeimale tasemele pärast eelmise aasta veebruari. Tänavu on nende hind tõusnud 16 protsenti ja Robusta ubade hind 18 protsenti, kuna põud vaevab ka Aasiat ja Vietnami, mis on suurim Robusta kohviubade tootja.