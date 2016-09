Simson: riigieelarve on järjekordne paigaltammumine

«Peaministri seniste kommentaaride põhjal jääb ekslik mulje, nagu oleks tegemist fantastilise eelarvega. Aga juba mitu aastat järjest on meile esitatud eelarve, mida võib nimetada ummikusse jooksmise eelarveks,» ütles Simson pressiteate vahendusel.

«2017. aasta riigieelarve tulude ja kulude eeldatav maht on ligikaudu 9,5 miljardit eurot ja eelarve on struktuurses ülejäägis 0,2 protsenti SKP-st. Nominaalsest eelarvepositsioonist ei räägi paraku enam keegi. See, et meie eelarved on nominaalselt puudujäägis, pidi olema kriisiaastate erand, kuid nagu näeme, on sellest saanud uus normaalsus. Eelarvest on taaskord näha, et meie valitsusel puudub pikem plaan ning elatakse vaid tänases päevas,» rääkis parlamendi rahanduskomisjoni liige Simson.

Simson lisas, et eriti murelikuks teeb teda järgmise aasta riigieelarve juures kütuseaktsiisi tõstmine. Juba praegu on diiselkütuse aktsiis Eestis enam kui 30 protsenti kõrgem kui Lätis ning erinevalt Eestist, ei plaani Läti järgmisel aastal aktsiisimäära tõsta. «Sellega kasvab diislikütuse aktsiisimäära vahe juba üle 44 protsendi. Peaministri sõnul on eelarve eesmärk anda tõuge majandusele, kuid ma ei usu, et kütuseaktsiisi määrade täiendav tõstmine annaks positiivse tõuke meie majandusele, pigem vastupidi,» leidis Simson.

«Rahvale reklaamitakse muidugi sotsiaalmaksu langetamist, kuid sellest laekuv kasu on minimaalne. Kütuseaktsiisiga võetakse aga seegi pisku taas käest. Valitsus mängib nullringi mängu, mis pikaajaliselt kahjuks jätkusuutlik ei ole,» ütles Keskfraktsiooni esimees.

«Viimase aspektina tooksin välja peaministri lubaduse tõmmata järgmisel aastal kogu valitsussektor trimmi. Kui me vaatame, kui õhukeseks on riik lihvitud ning kuidas juba praegu põhineb siseturvalisus suuresti vabatahtlikkusel ning missioonitundel, siis tundub täiendav kokkuhoidmine vastutustundetu. Lisaks tähendab taoline trimmimine, et sektori palgakasvud tulevad taas suuresti sisemiste ressursside arvelt. Ühel hetkel pole meil aga enam midagi trimmida. Tänane riigieelarve on järjekordne paigaltammumine,» Kadri Simson.