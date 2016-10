Luksuslik lennureis: kuidas on lennata esimeses klassis Euroopa parima lennuliiniga

Esimesed hüved algavad juba enne lennujaama jõudmist. Esimeses klassis lendajad tohivad pardale kaasa võtta suure koguse pagasit: üks kott ning sülearvuti- või käekott salongi, lisaks kuni kolm ühikut äraantavat pagasit. Seda on oluliselt rohkem, kui pakub enamik lennufirmasid turistiklassi piletiga.

Esimese klassi pileti ostnud pääsevad ka kiiremini pardale, sest suuremas osas lennujaamades on neile mõeldud eraldi järjekorrad.

British Airwaysi kliendid, kes lendavad Londoni Heathrow’ lennujaamast, saavad mugavalt aega veeta esimese klassi ootesaalis, kus on võimalik lõõgastuda, magada või töötada. Peale tasuta interneti on seal saadaval ka printerid, koopiamasinad ning faksiaparaadid. Samuti on reisijail võimalus käia duši all ning lasta oma riided enne õhkutõusmist ära pressida. Heathrow’ lennujaamas saavad esimese klassi reisijad end hellitada ka spaaprotseduuridega.

Pardal ootab reisijaid ruumikas ja privaatne sviit, kus pakutakse enne lendu klaas šampanjat. Igas sviidis on võimalik laadida sülearvutite ja muude elektroonikavahendite akusid, samuti saab vaadata filme ja telesaateid 15-tolliselt ekraanilt – seda kõike heli summutavate kõrvaklappide abil.

Kui reisijaid peaks vaevama uni, saavad nad puhata istmetest kohandatud ligi kahe meetri pikkustes voodites, kus on korralik madrats ning voodipesu. Lennufirma pakub magajaile isegi puuvillaseid pidžaamasid.

Üks mõnusamaid asju esimeses klassis lendamisel on eeskujulik joogi- ja toiduvalik. Näiteks on British Airways ainuke lennufirma, kes pakub esimeses klassis kolme eri sorti šampanjat. Ükskõik mis hetkel võivad reisijad tellida roogi a la carte menüüst ning kõik toidud serveeritakse portselannõudes.