Postimees teeb Rail Balticu pressikonverentsilt otseülekande

Rail Baltic ühisfirma RB Rail tegevjuht Baiba Rubesa ütles täna Läti seimi Euroopa asjade komisjonile, et kokkuleppele jõudmine ei olnud lihtne, arvestades et erinevates Balti riikides on erinevad seadused ja juriidilised protseduurid. Samas on seda tüüpi probleemid iseloomulikud kõikidele projektidele, mis hõlmavad mitut Euroopa Liidu riiki.

«Vastavalt kokkuleppele on RB Railil projekti juhtimise roll,» rääkis Rubesa. «Ettevõte haldab hankeid, juhendab projekti elluviimist ning turundus ja äritegevusi,» lisas ta.

Kolme Balti riigi esindajad leppisid 7. septembril toimunud kohtumisel kokku edasises hangete korraldamise mudelis ja projekti elluviimise vastutusalas. Hanked jaotuvad kolme kategooriasse – vaid RB Raili korraldatavad hanked, ühisfirma läbiviidavad ühishanked ning riiklike rakendusasutuste enda korraldatavad hanked, mille üle RB Rail teostab ranget järelevalvet.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.