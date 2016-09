Swedbank: töötleva tööstuse väljavaade on mõnevõrra paranenud

«Samas, ebakindlus elektroonikatootmise ümber, mis on meie üks suuremaid eksportijaid, tõmbab optimismi vähemaks,» ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina panga kommentaaris.

Augustis suurenes tööstuse tootmismaht 1 protsent ning selle taga oli energeetikasektoris 49 protsenti suurem elektri- ja 9% suurem soojusetoodang. Töötleva tööstuse tootmismaht aga vähenes, samuti jätkus mäetööstuses tootmismahu tugev langus. Alates juunist on tööstustoodangu kasvule kõige suuremaks toeks olnud elektritoodangu kasv.

Kuigi mäetööstustoodang vähenes jätkuvalt, oli selle põhjuseks Mertsina sõnul turbatootmises möödunud aasta augustis kõrgele tõusnud võrdlusbaasi mõju. «Põlevkivitootmise maht aga suurenes pärast kümme kuud järjest kestnud tugevat langust. Osaliselt oli selle taga kasvanud elektritoodang. Kuigi põlevkiviõlitoodang vähenes jätkuvalt, on selle müügihindade langus taandumas,» sõnas ta.

Kuigi elektroonikatööstuses on uued tellimused näidanud juba kolm kuud järjest tugevat kasvu, ei ole see toonud kaasa tootmismahu paranemist. Seda vaatamata möödunud aasta keskel madalale langenud võrdlusbaasile. Elektroonikatööstuse tootmismahu paranemise väljavaade Eestis on muutunud oluliselt ebakindlamaks. Samas, elektroonikatoodangu ekspordikäive kasvas augustis tugevasti. Selle üheks oluliseks põhjuseks on elektroonikatoodete ekspordihindade tõus.

Ekspordihindade langus on Mertsina sõnul sel aastal taandunud ning augustis hinnad isegi kasvasid, kuid seni on sellest kasu saanud vähesed tegevusalad – peamiselt elektroonikatööstus, veel toiduainete- ja joogitootmine. Samuti on viimastel kuudel taandunud põlevkiviõlitoodete ekspordihindade tugev langus.

Augustis suurenes töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäive 8 protsenti.

«Ettevõtete kindlustunne on aasta teisel poolel jõudsalt paranenud. Selle taga on muuhulgas positiivsemad hinnangud uute tellimuste kohta ning ootused tootmismahu ja ekspordi paranemiseks. Samuti on sel aastal suurenenud ettevõtete investeeringud. Ettevõtete parem kindlustunne ning madalad laenuintressid peaksid toetama investeeringute kasvu jätkumist,» rääkis Mertsina.