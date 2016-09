Hiina rikkaim mees näeb kinnisvaraturul ajaloo suurimat mulli

Pärast suuri investeeringuid jalgpalli tahab Hiina miljardär Wang Jianlin oma haaret laiendada ja on võtnud sihikule jalgrattaspordi. Jianlin on teatanud, et läbi oma firma Wanda Sports Groupi soovib ta soetada kompaniid nimega ASO ja RCS-i ehk saada ise Giro d'Italia, Tour de France'i ja Vuelta korraldajaks, kirjutas Spordipartner.ee.

Kes maailma rikkaimatest inimestest on oma varanduse ise teeninud?

Maailma ülirikaste seas on nii neid, kes on oma miljardid saanud päranduseks, kui ka neid, kes selleks on pidanud ise palehigis vaeva nägema. Bloombergi andmetel on just nemad kümme kõige varakamat inimest, kes on suutnud omal jõul sellise tulemuseni jõuda.