Technopolis Ülemiste investeerib uue büroohoone ja parkimismaja ehitusse 18 miljonit eurot

«Investeeringute eesmärgiks on panustada paralleelselt nii uutesse äripindadesse kui ka linnaku üldise keskkonna paremaks muutmisse,» sõnas Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. «Meie käesoleva aasta suurimaks arendusprojektiks saab Lõõtsa tn 12 büroohoone ehitus, mille valmimisel lisandub Ülemiste Citysse vähem kui kahe aasta pärast ligi 10 000 m² uut kontoripinda.»

Samal ajal käivitub 12 000 m² parkimismaja ehitus, kus jagub tulevikus kohti ca 430 autole. Parkimismaja kerkib aadressile Lõõtsa tn 11.

Mõlema objekti investeerimisotsus jõustub lõplikult pärast ehitusloa väljastamist.

AS Technopolis Ülemiste on endise Dvigateli tehase territooriumile loodud Ülemiste City suurarendaja. Linnakus tegutseb täna üle 300 ettevõtte ning seal on endale töökoha leidnud ca 7000 töötajat. Technopolis Ülemiste AS kuulub 51 protsendilise osalusega Soome börsifirmale Technopolis Plc ning 49 protsendilise osalusega AS-le Mainor Ülemiste.