Leedu minister: Vene riigifirma tuumajaamad on muutumas geopoliitilise surve vahendiks

Minister kohtus neljapäeval Washingtonis USA välisministeeriumi eriesindaja ja rahvusvaheliste energeetikaküsimuste koordinaatori Amos Hochsteiniga ning USA valitsuse energiaressursside büroo juhi Samantha Carl Yoderiga.

«Juhtisin tähelepanu tõsiasjale, et kui kõiki teeb murelikuks Gazpromi tegevus, siis tuleks pöörata tähelepanu ka sellele, mida teeb Rosatom. Seda võiks nimetada uueks Vene Gazpromiks, mille kaudu ei avaldata mitte ainult energeetilist, vaid ka geopoliitilist mõju,» ütles Masiulis BNS-le telefoniusutluses Washingtonist.

Tema sõnul peavad ameeriklased tuumajaama, mida Valgevene Leedu piiri äärde rajab, «strateegiliselt tähtsaks objektiks sõna halvas tähenduses».

«Nad peavad seda väga tõsiselt silmas, eritlesid olukorda suurepäraselt, mõistavad, et energeetika on geopoliitiline vahend ja sageli, eriti kui jutt on Venemaast, taotletakse sellega geopoliitilisi eesmärke. Samamoodi peavad nad Astravetsi tuumajaama strateegiliselt tähtsaks objektiks sõna halvas tähenduses,» märkis Masiulis.

Rosatom rajab tuumajaama Valgevenesse ja on leppinud kokku tuumajaamade ehitamise Soomes, Bangladeshis, Saudi Araabias ja muudes riikides.