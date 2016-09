Olympicu taotlus Poolas tegevusloa saamiseks lükati tagasi

Praeguseks on Olympic Entertainment Group AS-ile saanud teatavaks, et Poola tütarühingute Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o. ja Ultramedia sp. z o.o. poolt asukohapõhise tegevusloa saamiseks Varssavis 1. septembril esitatud taotlused on Poola rahandusministeeriumi poolt tagasi lükatud, teatas firma börsile.

Vastavalt Poolas kehtivale seadusele korraldatakse ettevõtte teatel asukohapõhiste tegevuslubade väljaandmiseks konkurss juhul, kui taotlejaid on rohkem kui väljastatavaid lubasid. Kui taotlejate arv vastab väljastatavate lubade arvule või on väiksem, puudub Poola rahandusministril kohustus konkursi korraldamiseks.

Varssavi kasiinotegevuslubadest huvitatud isikutel oli õigus esitada taotlus loa saamiseks, taotluse tähtaeg oli 24. märts. Olympicu Poola tütarühingud Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o. ja Ultramedia sp. z o.o. esitasid Poola rahandusministeeriumile taotlused uue loa saamiseks 1. septembril.

Olympic teatas eelmisel nädala, et peatab alates 24. septembrist tegevuse Poolas, kuna firma kehtiv asukohapõhine tegevusluba lõpeb ja uut luba pole ettevõte saanud.

Poola tütarettevõtjate aktiivse tegevuse peatamisega kaasneb Poolas firmaväärtuse ja varade raamatupidamislik allahindlus vahemikus 9-10 miljonit eurot ning tegevuse peatamisega kaasnevad täiendavad kulud ligikaudu 1 miljonit eurot.

Olympicu Poola tütarettevõtjate konsolideeritud äritulud 2016. aasta esimesel kuuel kuul olid 9,4 miljonit eurot ning ärikasum 0,5 miljonit eurot. Poola operatsioonid andsid esimesel poolaastal 10 protsenti kontserni ärituludest ja 4 protsenti kontserni ärikasumist.