Leedo Saarte Häälele: meie paati kõigutama ei hakka!

Leedo viitas sellele, et kuu vahetusega toimuva operaatorivahetusega seoses on erinevate osapoolte, SLK, TS Laevade, majandusministeeriumi ja Saarte Liinide vahel peetud lugematu arv kohtumisi. Paljudes detailides on kokku lepitud, kuid on siiski veel ka lahtisi otsi.

«Alati on ju olemas õhkõrn võimalus, et mõni pool hakkab midagi välja pressima, nagu näitasid ka viimased presidendivalimised,» rääkis Leedo. «Meie paati kõigutama kindlasti ei hakka.»

Isegi kui mõnes küsimuses ei õnnestu kompromissi saavutada, kinnitas Leedo Saaremaa Laevakompanii nimel, et SLK inimesed müüvad sadamates pileteid ja laevaliiklus läheb kommertsalustel täpselt samamoodi edasi, nagu praegu.

«Kommertsalusel laevaliiklust võib takistada ainult force majeure olukord ehk näiteks tormine ilm,» sõnas Leedo. Kommertsreiside piletihindade arvutamisega praegu tema sõnul tegeletakse, kuid hinnanguliselt võivad need maksta 2–3 korda rohkem kui riigi toetusega tehtavate reiside piletid.

Vjatšeslav Leedo sõnul läks parvlaev Hiiumaa TS Laevade soovil sel nädalal dokiremonti ja naaseb sealt esimesel võimalusel. Millised alused sõidavad järgmisel nädalavahetusel Virtsu–Kuivastu liinil, kui Saaremaa ralli tõstab Saaremaad külastavate inimeste arvu märgatavalt, selgub täpsemalt tuleval nädalal.

Praegu on päris kindel vaid see, et TS Laevade uusi Türgis ja Poolas valmivaid parvlaevu niipea liinidele ei tule.