«Kui me võtame selle TransferWise’i, kelle kahjum on suurem kui käive, kuidas ma peaksin neisse suhtuma?» küsis mööblitööstur.

«Ma pigem tahaks seda näha, et Eestis tuleks mingisugune poliitiline otsus mitte niivõrd palju toetada ja aidata idufirmasid, aga aidata tööstust jalule. Sest tööstus – need on töökohad, need on maksud. Idufirmad – need müüakse kuskile maha ja riik ei saa sealt mitte midagi,» väitis Veskimägi Äripäevale antud intervjuus.