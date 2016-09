Põhjalik ülevaade: nendele ametikohtadele otsivad soomlased tikutulega töökäsi

See, kes tahab Soome tööle minna, peab arvestama sellega, et vabu töökohti leiab ehitus-, tervishoiu- ja müügivallas, vahendab Yle. Küll aga ei tasu vaeva näha kunsti- ja turundusvaldkondade töökohtadele kandideerimisega. Vähemalt nii selgub äsjaavaldatud Soome töö- ja majandusministeeriumi tööturu-uuringust.

Vabu töökohti leiab põhjanaabri juures veel teisteski valdkondades. Lähikuudel prognoositakse üle kogu Soome suuremat vajadust sotsiaal-, tervishoiu- ja lastekaitsetöötajatele järele. Kuna eratervishoiu- ja hooldusteenuste pakkujate suureneb osakaal, vajavad ettevõtted nii arste kui õdesid juurde. Eriti suur on nõudlus nende järele Soome lõuna- ja idaosas.

Suur puudus on Soomes ka igasuguste müügimeeste järele, olgu siis tegemist kas telefonimüüjate või otseste müügiagentidega. Üle kogu riigi on kuski 10 000 vaba müügiinimese töökohta, telefonimüüjatele 2400. Puudu on töökätest ka betoonivalajate ja metallitööliste hulgas. Lähikuudel läheb neid eriti vaja Edela-Soomes, peamiselt Turu piirkonnas.

«Piirkondlikud olud võivad olla väga muutlikud. Nende ametikohtade, kus valitseb suurim tööjõupuudus, nimekiri on kujunenud pikimaks Edela-Soomes,» rääkis töö- ja majandusministeeirumi nõunik Mikka Tuomaala. Selles piirkonnas on töökäte puudus 42 ametialal.

Selleks, et aidata taas jalgele kohalikku laevaehitussektorit, oleks juurde vaja nii keevitajaid kui masiniste. Samas, kui Edela-Soomes on nendest ametimeestest puudus, on Kesk-Soomes neid jälle üleliia. Küll aga on masinistidest puudus ka Hämel, Kainuus ja Lõuna-Pohjanmaal.

Tööandjad on palunud töövahendusfirmasid aidata neil leida ehitusmehi, kommunikatsiooni- ja müügiinimesi, tehnolooge, aga ka hotelli- ja restoranitöötajaid. Ehitusvaldkonnaga seotud vabu töökohti on kaks korda enam, kui aasta tagasi. IT-sektoris on vabade töökohtade arv kasvanud kolmandiku võrra.

Samas kipuvad töövahendusfirmade poole pöörduma need tööotsijad, kes tahavad teistes valdkondades tööd. Huvi tuntakse pigem personalijuhtimise, värbamise, meedia- ja reklaamivaldkonnaga seotud töökohtade vastu.

Liiga palju on ka sekretäre, kunstnikke ja graafilisi disainereid. Kui sekretäridele on pakkuda 1100 vaba töökohta, siis hetkel tööta sekretäride hulk on enam kui kümme korda suurem ehk 13 500 inimest.

Liiga palju on tänase Soome tööturu jaoks ka muusikuid, rätseppasid ja mööblidisainereid. Nendes valdkondades on tegelikult töö leidmise võimalused läbi aastate järjest hullemaks läinud.