Logistikafirma DPD saab uue Eesti tegevjuhi

Eelnevalt arendusjuhi ning seejärel operatsioonide juhi rolli täitnud Rainer Rohtla sõnul on tal hea meel üle võtta tugev ettevõte. «Kinnitan, et DPD jätkab väärtusliku tööandjana. Panustame igapäevaselt, et pakkuda klientidele parimat Eesti-sisest ja rahvusvahelist kullerteenust,» rääkis Rohtla.

Ta lisas, et kui rääkida uutest ärisuundadest, siis DPD avab veel sel aastal oma Baltikumi Pickup võrgustikus 45 pakiautomaati. «Samuti soovin veel käesoleval aastal liita Eesti Pickup võrgustiku üle-Euroopalisse Pickup võrgustikku, et siinsetele e-kauplejatele avaneks täiesti uus perspektiiv kaupade müügiks kogu Euroopas,» sõnas Rohtla.

Oluliseks arengusuunaks peab ta ka suuremahuliste kaupade transporti, pidades eelkõige silmas aluseid ja osa- ning täiskoormaid. «Meie üheks eesmärgiks on mugavate ning soodsate tingimuste jätkuv parendamine täiusliku kliendikogemuse pakkumiseks,» ütles ettevõtte uus tegevjuht.

Tarmo Taela, kui senise DPD Eesti juhatuse esimehe volitused lõppevad septembri lõpuga. Tema sõnul olid DPD-sse panustatud aastad oväga huvitavad ja väljakutsete rohked. «Jaanuarit alustan uute väljakutsetega,» sõnas Tael oma edasiste plaanide osas.

ASil DPD Eesti täitub sel sügisel Eesti turul 20 tegutsemisaastat. Ettevõtte äärisuunaks on transporditeenuse pakkumine, mis hõlmab erakliendi- ja ärisektorit ning kus käsitletakse saadetisi väikepakkidest kuni täiskoormateni.