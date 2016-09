Peaministri kodu on müügis

Kinnisvaraportaali üles pandud müügikuulutusest saab teada, et viietoalise värskelt renoveeritud ja läbi kahe korruse ulatuva korteri siseviimistluses on kasutatud palju puitu ja kivi, põrandale on laotud tammeparkett, vannitoas on uuel omanikul võimalus veemõnusid nautida kivimassist vannis ja palju muud, vahendab Äripäev.

Natuke üle 90ruutmeetrise elupinna, mille ostmiseks võttis Rõivas mõni aasta tagasi Danske Bankist eluasemelaenu, põhiline kommunaalkulu on kuulutuse põhjal elekter, millele kulub vastavalt aastaajale 70-270 eurot kuus.

Rõivas müüb majaosa anonüümselt, kuna kinnisvaraportaalis on kontaktisikuks märgitud maakler. Peaministri meedianõunik Äripäeva kommentaarisoovile ei vastanud.

