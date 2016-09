Ettevõtja Raul Kirjanen: riik peab raha mõttetu tuuldeloopimise lõpetama

Tema sõnul pole selleks mitte ainult Nordica näide vaid ka Estonian Air, praamid, elektrijaamad, Saaremaa süvasadam ja jäälõhkujad. «Eestis elavate inimeste ja ettevõtete raske tööga kogutud raha mõttetu tuulde loopimine tuleb kiiremas korras lõpetada ja vajadusel ka vastutavad isikud nende rumaluste eest omakorda vastutama panna,» selgitas Kirjanen.

Rein Lang kirjutas neljapäevases Postimehe arvamusloos, et riigil tuleks usaldus tagasi võita ning Nordica ja Autorollo esindavad susserduslikku mõtteviisi, mis ei tohiks olla kindlasti väärtustatud.

Ettevõtja Kirjaneni arvates puudutab Autorollo küsimus eelkõige eetilisi tõekspidamisi ja poliitilist vastutust. «See, et poliitiline eliit tolereerib sellist käitumist annab kindlasti väga vale signaali Eesti ettevõtluskeskkonnas kehtivate väärtushinnagute kohta,» arvas Kirjanen. «Sellised väärtushinnagud võivad olla lubatud Eesti poliitikas aga ei ole kindlasti vastuvõetavad Eesti ärikeskkonnas,» lisas ta.

Rein Langi arvates peaks inimeste ja kaupade vedamine punktist A punkti B olema ettevõtjate, mitte erakonnaliidrite ja nende sõprade juhitud pseudofirmade asi, mistõttu võiks tema hinnangul erastamine olla järgmise valitsuse võtmesõna.

Kirjanen nõustub Langiga ja leiab, et erakapitali kaasamine tervisehoidu, pensionisüsteemi ning haridusse on möödapääsmatu. «Kui meie teenuste tase saab olema lähtuv ainult solidaaruse printsiibist johtuvalt, siis meil on kaks võimalust - kas tase saab olema väga madal või kättesaadavus piiratud. See, et riik on süstemaatiliselt asunud lämmatama nii eratervishoidu kui ka erakooliharidust on igal juhul vale,» sõnas ettevõtja.

Tema arvates tuleks selgeks vaielda, missuguseid riigiettevõtteid või missuguseid nende tänaseid funktsioone on riigil strateegiliselt vaja kontrollida. «Kõik ülejäänud tuleks kas maha müüa või börsile panna. Oluline ei ole selle juures muidugi mitte ainult müümise fakt ise vaid selle läbi saadav erakapitali seotus ja juhtimise läbipaistvus,» selgitas Kirjanen.

Väga oluline on mehe sõnul ka eos kokku leppida, et mida selle rahaga teha. «See tuleks ette kindlaks määratud ja kontrollitavate mõõdikute alusel investeerida (näiteks infrastruktuuri või haridusse) ja kindlasti mitte populaarsuse nimel laiali jagada.»

Kirjaneni arvates tuleks riigi toetust ettevõtlusele pidurdada üldiselt. «Asjaolu, et riik korjab ettevõtjatelt jälle järgmine aasta sadu miljoneid eurosid, et need «targemalt» ümber jagada ei ole minu meelest pädev.»

Ettevõtja leiab, et poliitikas on ühiskondliku usalduse defitsiit ning presidendivalimised on selle ilmekas näide. «Kui parlamendi kuus erakonda ei suuda kokku leppida väärikas presidendikandidaadis ja korraldavad sellise show, siis see on usalduskriis. Ettevõtluses ma seda ei tunneta, et meil sellega probleeme oleks,» ütles Kirjanen.