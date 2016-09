Anttila suurkoondamine sundis Soomet euroliidult abi paluma

Soome riik kavatseb seekord esitada EGFile avalduse kodumaise jaeketi Anttila pankroti järgsete koondamiste mõju vähendamiseks, vahendab Yle. Ettevõte kuulutas pankroti välja juulikuus, koondades seejärel 1300 inimest.

Soome töö- ja majandusministeerium esitab abi avalduse lähiajal. «Anttila koondamised mõjutavad kogu Soomet,» märgib ministeerium ettevalmistamisel olevas dokumendis. See on esimene kord, kui Soome riik on palunud EGFist abi ühe jaeketi pankrotimõju leevendamiseks.

Varasemalt on EGF toetanud Soomet näiteks IKT-sektori, laevanduse ja ülikoolide koondamiste järgse mõjuga toimetulekuks. Kui suureks täpsemalt kujuneb EGFi antav abi, selgub hiljem.

Tavaliselt suunatakse fondist saadud ressursid koondatute juhendamisse, koolitamisse, nende mobiilsuse toetamisse ja jagatakse ka idufirmade asutamiseks mõeldud toetusteks.