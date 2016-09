Pokémon Go fännid ummistavad populaarsesse Helsingi linnaosasse viivaid laevu

Nimelt on järsu külastajate arvu kasvu taga mobiilimängu Pokémon Go fännid, kes tulevad sinna Pokémone jahtima, vahendab Soome uudisteportaal Yle sealseid päevalehti Iltalehtit ja Helsingin Sanomat.

Helsingi Linnatransport (HSL), kes muuhulgas vastutab ka laevaühenduse eest Helsingi turuväljakult populaarsematesse sihtkohtadess Helsingi lahe saarestikus, väidab, et üksnes septembrikuus on nad viinud Suomenlinna 228 000 inimest, mis on juba 80 000 inimese võrra enam kui möödunud aastal samal ajal. See tähendab aga juba 54-protsendist külastajate arvu kasvu.

Merekindluse on saanud lemmiksihtkohaks paljudele noortele ja entusiastlikele Pokémon Go mängijatele, kelle hulk on niivõrd suur, et mitte iga kord ei suuda laevad kõiki neid peale mahutada. Saart külastavate turiste arvu hüppeline kasv on tekitanud ka laevadele ülerahvastatuse probleeme.

Linnatranspordi juhatuse liige Ville Ylikahri on seisukohal, et Pokémon Go on lustakas mäng ning tema meelest on see üsna kahetsusväärne, et kasvab nende inimeste hulk, kes peavad jääma kai äärde järgmist laeva ootama.

Ettevõtte juhatuse esimehe Risto Hautava sõnul hakkab HSL otsima võimalusi, et saaks graafikusse lisada lisaväljumisi Suomenlinna.