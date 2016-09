Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitjaks saab Rivo Reitmann

Reitmann on maksu- ja tolliametiga seotud olnud 15 aastat ja suur osa tema tööst on olnud ameti teenuste arendamine. Reitmanni sõnul on tema jaoks olulised hea meeskond, innovatsioon ja julgus teha midagi sellist, mida Eestis ega mujal varem tehtud ei ole.

«Maksu- ja tolliametis on kõik see olemas. Uue e-maksuameti/e-tolli arendamine ja sellega kaasas käiv ettevõtjakesksem strateegiline siht on mõlemad väga ambitsioonikad plaanid ning väljakutse kogu organisatsioonile ja tahan nende õnnestumisele ise juhina kaasa aidata,» selgitas ta.

«Maksu- ja tolliamet on võtnud suuna nõustamisele, et ettevõtjal oleks meiepoolne tugi ja kindlus, et tema maksuasjad on korras. Kui suudame ettevõtteid senisest paremini toetada, laekuvad ka maksud, mitte vastupidi. Rivo pikaajaline kogemus teenuste arendamisel ja nende kasutajasõbralikumaks muutmisel aitab meil viia ameti tegevuse uuele tasemele,» lisas maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm.

Rivo Reitmann on 2001. aastal lõpetanud Tallinna Majanduskooli maksunduse eriala ja 2015. aastal Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ärijuhtimise eriala. Reitmann alustas tööd toonases maksuametis 2001. aastal inspektorina ning jätkas oma karjääri juba ühendatud maksu- ja tolliameti teenindusosakonnas 2004. aastal, osakonda asus ta juhtima 2012. aastal.