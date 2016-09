OPEC lasi nafta hinna lendu

Esmaspäevast kolmapäevani toimus Alžeerias kõrgetasemeline energeetikafoorum ning selle kõrval jõudsid naftakartelli liikmesriikide ministrid kokkuleppele piirata naftatootmist 32,5 kuni 33,0 barreliga ööpäevas. OPECi hinnangu kohaselt pumpavad nad praegu musta kulda 33,24 miljonit barrelit ööpäevas.

«Otsustasime vähendada tootmist 700 000 barreli võrra ööpäevas,» ütles Iraani naftaminister Bijan Zanganeh.

Iga liikmesriigi tootmiskvoodi lepib OPEC kokku 30. novembril Viinis toimuval naftaministrite kohtumisel. Pärast grupi eesmärgi saavutamist hakatakse otsima toetust OPECisse mitte kuuluvatelt riikidelt, ütles Reutersile naftakartelli üks ametnik.

Brenti nafta hind hüppas eile 5,9 protsenti 48,69 dollarini barrel, peamiselt USAs kaubeldav West Texas Intermediate (WTI) kallines 5,3 protsenti 47,05 dollarini barrel.

«See on ajalooline kokkulepe. See on esimene enam kui dekaadi jooksul kui OPEC ja mitte-OPEC lepivad kokku. See loob vundamendi ja näitab naftale teed liikuda tagasi 60 dollari suunas,» kirjutas klientidele maaklerfirma Price Futured Group analüütik Phil Flynn. «Kartell tõestas, et ta on oluline isegi kildaajal,» lisas ta.