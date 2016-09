Saaremaale Karja külla võib tulla pagulaskeskus

OÜ Karja Pagulaskeskus juhatuse liige Allar Leedu kinnitas, et ettevõtte nimi viitab tõepoolest plaanile luua Karja külas pagulaste majutamispaik. «Eestil on pagulaskvoot täitmata ja pole mingi saladus, et neid pagulasi - olgu nad siis mugavuspagulased või sõjapõgenikud - on ju vaja kuskile majutada,» rääkis Leedu. «Kui riigil on abi vaja, siis võiks riiki aidata ja pakkuda välja koha, kus neid majutada.»

Leedu sõnul pole saladus, et töökätest on alati puudus. «Ma ei pea silmas, et me peaksime siia tooma need 30-aastased tumedat verd meesterahvad, kes tahavad iPhone'e ja traadita internetti,» selgitas Leedu, lisades, et pagulaste hulgas leidub ju ka selliseid inimesi, kes on võimelised tööd tegema. «Seega on variant, et tekitada sinna mingi tööjõubaas,» selgitas ta.