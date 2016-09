Inbanki allutatud võlakirjad on järgmisest nädalast börsil noteeritud

Noteerimise tingimused on täidetud ning see tähendab, et alates 3. oktoobrist on Balti võlakirjade nimekirjas noteeritud 6503 Inbanki allutatud võlakirja, teatas Nasdaq Tallinn börsile.

Inbank AS-i allutatud võlakirju märgiti reedel lõppenud avaliku pakkumise käigus kokku 11,1 miljoni eurot ulatuses ehk ligi 6,1 miljoni võrra planeeritud emissioonimahust rohkem.

Ülemärkimise tõttu kasutas Inbank võimalust suurendada emissioonimahtu algselt 5 miljonilt eurolt 6,5 miljonile eurole

Inbanki allutatud võlakirjade märkimisperiood kestis 12. septembrist 23. septembrini ning pakutavaks intressimääraks oli 7 protsenti aastas.

Kaasatud vahendeid kasutab Inbank kapitalistruktuuri tugevdamiseks ning tegevuse laiendamiseks välisriikidesse.