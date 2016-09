Arakas: Tallinnas on praegu müügis aasta jagu uusi kortereid

«Tallinnas müüakse iga kuu uusi kortereid 100-200, mis on umbes 15-20 protsenti korterite kogumüügist, see meenutab juba eelmist (buumi) tsüklit," rääkis Arakas kolmapäeval Äripäeva konvrentsil Äriplaan 2017.

«Täna meil on laos olemas umbes aasta müügi jagu kortereid Tallinnas. See on järjekordne pakkumusepoolne pidur,» sõnas Arakas, lisades, et selline varu ei võimalda hindu kõrgeks ajada. Ka ärikinnisvara segmendis on pakkumine selgelt suurem kui nõudlus.

Arakase sõnul ehitatakse tuleval aastal kesklinna äärses ringis valmis kolme aasta nõudluse jagu büroopindu. Kui nõudlus on aastas 25 000-30 000 ruutmeetrit, siis tuleval aastal on arendamisel 95 000 ruutmeetrit.

Seetõttu on pangad tõmmanud juba pidurit ja uusi projekte enam ei finantseeri. Kaubanduspindasid on tuleval aastal juurde tulemas 84 700 ruutmeetrit, märkis Arakas.

Kaubanduspindade arendamisel on Arakase sõnul oluliseks teguriks see, kas Pro Kapitali T1 ja Porto Franco kaubanduskeskused ehitatakse valmis.

Kuigi ka Baltikumi ärikinnisvarainvesteeringud ületasid Arakase sõnul eelmisel aastal buumiaegse taseme ja olid 1,4 miljardit eurot, on Baltikumi turg endiselt vähelikviidne. «Tahad vara müüa, ostjaid praktiliselt pole. See hoiab välisinvestorid eemale,» märkis Arakas.