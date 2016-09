«Praegusel hetkel ei ole ühtegi kokkulepet, et midagi muudetakse,» rääkis teisipäeval 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõud tutvustaval pressikonverentsil sellele valitsuse heakskiidu saanud rahandusminister Sven Sester. Ta lisas, et nii sel kui järgmisel aastat aset leidvad maksumuudatused lepiti kokku juba möödunud kevadel koalitsiooni läbirääkimisi pidades. «Seda nii aktsiiside tõusul, aga seda ka tööjõumaksude langetamisel,» märkis Sester.

«Kui te küsite, kas valitsuses on nägemust näiteks sotsiaalmaksu langetust mitte teha ja siis positsioneerida mingeid muid kokkuleppeid seoses aktsiisidega, siis sellist otsust ei ole kuskil olemas. Valitsus on võtnud vastu seisukoha tööjõumaksusid langetada, pahesid, tarbimist ja keskkonnakahjusid pigem maksustada,» lisas minister.

Samas tõi ta välja, et aktsiiside puhul küll jälgib rahandusministeerium igakuiselt laekumisi, et näha kas need vastavad ministeeriumi prognoosidele. «Sest me alati võtame - ka aktsiiside puhul -, kolme asja arvesse: milliseks on kujunenud võimalik salaturu sagar, milline on piirikaubandus ja milline on tervislik käitumine,» selgitas Sester.

Ministri kinnitusel kohtub ta regulaarselt ka erinevate turuosalistega, keda aktsiiside tõus mõjutab - alates kütusefirmadest alkoholitootjateni. «Praegusel hetkel meie prognoosijad on pigem korrigeerinud laekumisi ülespoole,» märkis Sester, lisades, et laekumised on tegelikult suuremad, kui eeldati. «Turg ei ole kukkunud, laekumised on selles osas, mis eeldati,» tähendas ta.

Ainus, mis rahandusministrit tänaseks kokkulepitud aktsiiside juures murelikuks teeb, on see, kuidas see mõjutab kange alkoholi turgu. «Võib-olla kange alkohol on see, mille puhul on näha, et sellele tasub tähelepanu pöörata, aga praegusel hetkel ei ole see kindlasti hetk, kus me peaks hakkama mingeid muudatusi tegema,» kinnitas Sester.

Mis puudutab aga gaasiliste ainete aktsiise, mis viimasel nädalal samuti suure meediatähelepanu alla on sattunud, siis selle jättis valitsus Sesteri sõnul teadlikult möödunud aastastel kõnelustel kõrvale, kuna tollel hetkel puudusid analüüsid, mis oleks võimaldanud adekvaatseid otsuseid teha.

«Nüüd on see analüüs valmis ja ka sektor ootab seda, et selged sõnumid tuleks ka gaasilistele ainetele,» rääkis minister. Viimase all pidas ta silmas näiteks ka rasket kütteõli ja sellega seonduda võivaid maksupettusi.

Kuna aga see eelnõu on alles ettevalmistamisel, siis ei ole ka sellest tuleneva tuluga järgmise aasta eelarves veel arvestatud. «Eks see tuleb ka ühel hetkel kindlasti lauale,» kinnitas Sester.

Seda, kui palju erinevad aktsiisid alates 2017. aastast täiendavalt tõusevad, saab lähemalt lugeda siit.