Ministeerium: Berliin ei koosta Deutsche Banki päästeplaani

Saksamaa suurpanga Deutsche Banki aktsia on sel aastal kukkunud 53 protsenti ja panga probleeme on süvendanud USA kohtuministeeriumi hiljutine teade, et panka tahetakse trahvida 14 miljardi dollariga, kirjutab Dagens Industri.

Leht: Saksa valitsus koostab riigi suurima panga päästeplaani

Kuigi Saksa valitsusallikad on varem kinnitanud, et valitsus ei kavatse Deutsche Banki raskustesse sattumise korral toetada, kirjutab nüüd nädalaleht Die Zeit, et valitsus on ikkagi asunud päästeplaani koostama, sest riigi suurima panga maksejõuetuks muutumine ohustaks riigi finantssüsteemi.