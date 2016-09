Leht: Saksa valitsus koostab riigi suurima panga päästeplaani

Kuigi Saksa valitsusallikad on varem kinnitanud, et valitsus ei kavatse Deutsche Banki raskustesse sattumise korral toetada, kirjutab nüüd nädalaleht Die Zeit, et valitsus on ikkagi asunud päästeplaani koostama, sest riigi suurima panga maksejõuetuks muutumine ohustaks riigi finantssüsteemi.