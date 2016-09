Ükski uutest parvlaevadest ei jõua liinile ka oktoobri jooksul

Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuhi Sirle Arro sõnul teeb Türgi Sefine laevatehas endiselt ettevalmistusi, et Leiger üle anda.

«Kahjuks võib ilmselt küll juba arvata, et oktoobris laev liinile ei jõua, kuna vastuvõtmist veel ei ole toimunud,» ütles Arro BNS-ile.

«Pärast vastuvõtmist kuluks laevatehases mõned päevad ärasõidu formaalsusteks, laeva Türgist Eestisse tulemine võtab orienteeruvalt 3 nädalat, aga kuna on tegemist sügisilmadega, siis võivad need olla ettearvamatud ja sõiduaeg ka halvemal juhul pikeneda,» rääkis Arro, lisades, et aega läheb ka Eestis enne kui laev liinile saab asuda.

Arro sõnul tahtis Türgi laevatehas Leigerit üle anda, aga TS Laevad ei võtnud seda vastu, kuna laeva süsteemid ei vastanud omaniku ootustele.

«TS Laevad kinnitab endiselt, et kvaliteedis me järeleandmisi ei tee,» märkis Arro.