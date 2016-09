Graanul Invest on investeeringud mõneks ajaks peatanud

«Üks suur väljakutse meie jaoks on meie Belgia investeering, see nõuab palju finantsvahendeid, aga ka palju inimressurssi,» ütles Kirjanen kolmapäeval Äripäeva konverentsil Äriplaan 2017.

«Meie Euroopa investeeringud on meeletult suur võimalus, siis oleme Lääne-Euroopa ehituskogemusega rahvusvaheline energiaettevõte. See annab väga palju eelised,» märkis Kirjanen, lisades, et see võiks anda Graanul Investile päris suure võimaluse astuda järgmine samm.

«Tegeleme ka oma olemasolevate investeeringute lõpetamisega. Kuna turukonjunktuur on suhteliselt keeruline, siis me väga aktiivses investeerimistsüklis pole,» sõnas ta.

Samas on tema sõnul ettevõte avatud ka uutele investeeringutele. «Meil on halbadel aegadel olnud võimalik ära osta ettevõtteid, mis on konjunktuuri paranedes meile kasu toonud,» rääkis Kirjanen.

Eestis on ettevõte tema sõnul huvitatud ainult väga huvitavatest ülevõtupakkumistest, ja näeb investeeringukeskkonnana pigem Lätit. «Metsandus on olnud väga huvitav valdkond. See sektor on jätkusuutlik ja väga aktiivne,» ütles ta, lisades, et selles sektoris konsolideerumine jätkub.

«Minu soov on, et Graanul Invest osaleks selles konsolideerumisprotsessis aktiivselt. Soovime selles sektoris olla edaspidi sama suur tegija ka Lätis. See nõuab palju tegelemist.»

Graanul Invest võiks Kirjaneni sõnul kaaluda 5-10 aasta pärast ka tselluloositehase rajamist. «Aga kas see tuleb Eestisse, ma väga kahtlen. Ma ei näe küll, et keegi seda tehast siia väga tahaks,» sõnas ta, viidates Eesti maksupolitiikale.

Börsilemineku plaani Graanul Invest tema sõnul praegu ei pea, kuna odavat kapitali on praegu turul piisavalt. Graanul Investi käesoleva aasta käive peaks kasvama 318 miljoni euroni.

Graanul Investitütarfirmad ostsid tänavu suve alguses Belgias asuva Langerlo NV elektrijaama, kuhu ettevõte investeerib pelletiküttele üleminekuks 250 miljonit eurot.

Graanul Invest on metsandus- ja energiakontsern, mis on täna Euroopa suurim pelletitootja.