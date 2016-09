Hansson: ELi raha kasutamine on olnud liiga aeglane

Uus EL-i vahendite faas algas kuidagi lootustandvalt, kuid nende kasutamine on viimasel ajal aeglustunud, ütles Hansson kolmapäeval Äripäeva konverentsil Äriplaan 2017.

«Võib-olla oleme sattunud faasi, kus oleme vähem kumulatiivselt investeerinud kui varasemas faasis,» märkis Hansson.

Selgelt on tema sõnul vähenenud EL-i fondide panus valitsemissektori investeeringutes. «See on üks kasutamata ressurss, mida saaks majandusse süstida,» sõnas ta.

Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul on bürokraatia üks põhjus, miks EL-i raha pole eriti kiirelt majandusse lastud. «Ka Brüsseli poolelt, kus kõik otsused tuleb kooskõlastada,» sõnas ta.

Teine põhjus on Aasa sõnul see, et valitsus üritab seekord teha targemaid otsused, kuna toolikkus ja majanduskasv pole investeeringutega kooskõlas olnud. «Järgmisel aastal hüppeliselt need, mis majandusse lähevad, kasvavad,» sõnas Aas.