Probleemse Deutsche Banki aktsia on tänavu kukkunud 53 protsenti

USA investeerimispanga KBW analüüsi kohaselt suudaks Deutsche Bank toime tulla kuni 9,4 miljardi dollari suuruse kahjutasuga, ilma et panga kapitalitase ja maksevõime selle läbi ohtlikult kannataks. KBW usub, et USA nimetatud 14 miljardit on alles lähtepunkt kõnelusteks ning et lõplik summa võib jääda 4,2 miljardi tasemele.

Viimaste teadete järgi on Saksa valitsus asunud seisukohale, et ei kavatse panka vajaduse korral maksumaksja rahaga toetada ja et pank peab ise oma 2008. aasta kriisi eelse tegevuse eest vastutust kandma.

Saksa kindlustusfirma Allianz Saksamaa investeeringute juht Andreas Utermann ütles jällegi Bloomberg Newsile, et kuna Deutsche Bank on Saksa majandusele väga tähtis, siis ei lase kantsler Angela Merkeli valitsus sellel maksejõuetuks muutuda.