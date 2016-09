Rahahädas Venemaa kaalub maksude tõstmist

Mitu Venemaa valitsuse ametnikku on öelnud, et riik kaalub tulu- ja käibemaksu tõstmist, kuid maksumuudatused viiakse ellu alles pärast 2018. aastat, mil toimuvad presidendivalimised, vahendas The Wall Street Journal.