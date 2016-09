Mesinikel ei ole sel aastal millegi üle hõisata - mesilaspere kohta on saak mullusega võrreldes umbes 30% väiksem, mõni ütleb lausa, et viimati oli nii kehv seis 1998. aastal, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Hea aeg on ikkagi kui mesinik võtab põhipere pealt 100 kg mett, isegi võib olla rohkem see number. Aga tänavu on ta on nii 25-30 kilo on lagi,» rääkis Pajusalu talu peremees ning Eesti Mee Ühistu asutaja ja eestvedaja Veiko Toomingas.

