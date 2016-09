Pokkeriässast iduinvestor maksis kümneid tuhandeid eurosid kooliraha

Karm tõde on see, et ükski kaheksast Müüri valitud ettevõttest ei ole suutnud ligilähedaseltki oma eesmärki täita või pole nad kuigi varmad tulemusi avaldama. Ehkki eelmises finantskriisis karastunud investor on leppinud, et vähemalt osa investeeringutest tuleb tal lõplikult maha kanda, loodab ta vähemalt osa panustatud rahast tagasi saada.

Pettunud investor möönab, et kaheksa ettevõtet on statistiliselt liiga väike arv, et põhjapanevat järeldust teha, kuid toonitab, et ükski temalt investeeringu saanud ettevõte ei ole isegi 50% ulatuses oma käibe-eesmärki täitnud.

