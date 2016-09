Tallinn on taivanlastele parim paik

«Eesti on elamiseks hea koht, oleme esikümnes,» rääkis Teleport Inc partnersuhete juht Kristjan Lepik töötukassa karjäärimessil. «Taiwani kasutajate jaoks on Tallin kõige parem linn üldse.»

Teleport pakub tarkvara, mis võimaldab spetsialistil töötada ja tööd otsida just seal, kus tema jaoks on elu-olu kõige parem. Selleks tarbeks kogutakse informatsiooni nii inimeste eelistuste kui erinevate linnade kohta, kuna tihtipeale takistab piiriülest liikumist just informatsiooni puudumine.

Tarkvarainseneride palk näiteks on Lääne-Euroopas selgelt suurem. «Kas seal ka elu parem on?» küsis Lepik. Kolmetoalise korteri üürimine on näiteks Viinis kallim ja pärast arvete maksmist jääb tema sõnul tegelikult rohkem raha kätte Eestis.

Eesti kasuks räägib ka kaunis puhas loodus. « Minge Londoni kesklinna ja mõelge, et lähim mets on kolme tunni kaugusel,» tõi Lepik näite. Eesti inimesteeelistused on teised, ning parimad paigad töö tegemiseks on kusagil mujal.