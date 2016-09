Swedbank: arendaja ei ole nohik

«Tihti arvatakse, et tegemist on asotsiaalsete nohikutega ning tegemist on üldse poiste alaga. Neid müüte peaks murdma,» rääkis Kukk töötukassa karjäärimessil ning lisas, et tema meeskonnas on asjad hoopis paremini. «Naisi ja mehi on meil võrdselt. Oleme täitsa normaalsed inimesed ja elame pärismaailmas ja tegeleme muude toredate asjadega peale arvuti monitori ees istumise.»

Eestis on 80 protsenti IT spetsialistidest mehed, Swedbankis on olukord veidi parem ning tarkvaravallas on töötajatest 40 protsenti naised. Täna töötab Eestis IT vallas 26 000 inimest, arengukavad Eesti 2020 kohaselt peaks see kasvama aga mõne aastaga 8000 võrra. Haridussüsteemist tuleb vajalikke inimesi ainult 1500. Selle pärast on oluline ka täiskasvanute koolitus

Wallenberg lisas, et oluline on suhtumise muutmine. «Kodu ja kool on kõige suuremad innustajad. Mina läksin informaatikat õppima, sest minu ema oli programmeerija. »