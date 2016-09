Valitsus tahab uuel aastal Eesti Energiast võtta 39 miljonit eurot dividende

Valitsus kinnitas teisipäeval 2017. aasta riigieelarve eelnõu, mille järgi plaanitakse riigifirmadest dividende välja võtta kokku 153 miljonit eurot, ütles rahandusminister Sven Sester pressibriifingul.

Vastuseks küsimusele, kui palju plaanib riik välja võtta Eesti Energiast, mille üldkoosoleku rolli täidab rahandusminister, ütles Sester, et võimalik suurusjärk on ligikaudu 39 miljonit eurot.

«See pole muidugi lõplik, see on prognoos, ma seda veel päris lõplikult lukku ei tahaks lüüa,» rääkis Sester pressibriifingul BNS-ile. Ta lisas, et mõne aasta tagune olukord, kus energiafirmast oli võimalik dividende saada 100 miljoni euro kandis, ei ole praegu võimalik.