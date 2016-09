Tööotsimine kolib telefoni ja sotsiaalvõrgustikesse

«Mobiilne värbamine on üha enam ja enam tulemas,» märkis töötukassa karjäärimessil ISS Eesti AS personalijuht Helo Tamme.

Näiteks loobuvad pea pooled tööotsijad kandideerimisest, kui nad ei leia tööandja kohta soovitud informatsiooni nutitelefoniga internetti sirvides. Ettevõtete karjäärilehed ei ole aga pahatihti mobiiltelefoniga navigeeritavad. Laias ilmas on ka üha enam levinud töötajate otsimine mobiilirakenduse abil.

«Väga levinud ja lihtne kommunikatsiooniviis on SMSid, sellega saab ennast teistes eristada. Kui saata kandidaadile informatsioon «täname CV eest ja teavitame, et oleme selle kätte saanud.» See huvitab inimesi,» rääkis Tamme.

Samuti on tööandja jaoks enda eristamiseks hea võimalus lisada paberil töökuulutustele QR kood.

Üha enam ettevõtteid otsivad töötajaid ka sotsiaalvõrgustike vahendusel. «See on hea kanal jõudmaks nendeni, kes täna aktiivselt tööd ei otsi, aga on valmis töökohta vahetama. 73 protsenti värbajatest ütlevad, et nad on sotsiaalmeediat edukalt kasutanud,» märkis Tamme.