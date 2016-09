Rüütsalu: täiuslik CV tekitab pigem kõhedust

Noortele talentidele on kogu maailm valla ja kohalik tööandja peab särasilmset inimeste leidmiseks vaeva nägema.

Mida ettevõtja Rüütsalu kinnitusel ei otsi, on aga kõlav diplom või ideaalne CV. «Ma ei taha kutsuda üles mitte õppima, kuid õppimise ajal kogu arengutee kaalub üles selle, kui on üks konkreetne diplom. Ei otsi ka ainult viitega lõpetajaid. Olulisem on see, kui inimestel on kogemused väljastpoolt kooli.»

«Ma ei vaata, või pigem tekitab ebakindlust ja kõhklust see, kui inimesel on täiesti ideaalne CV. Palju põnevam on, kui inimene on näiteks tegelenud vahepeal ettevõtlusega,» lisas ta.

Ennekõike otsivad tööandjad motiveeritud ja huvitava looga inimesi. «Otsime haritud ja mitmekülgse maailmavaatega inimesi. Kui inimene on olnud tööelust eemal ja näiteks aasta välismaal, siis see on pigem positiivne. Julgus on oluline ja võime vigu välja tuua. Asjad lähevad paremaks siis, kui ütled, kuidas sinu töölõigus peaksid asjad olema,» märkis Rüütsalu.