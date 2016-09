Viimase pooleteise aasta jooksul on Singapuris oma fintech-ettevõtte püsti pannud Artur Luhaäär, Gustav Liblik, Keir Veskiväli ning Markus Prommik. Siht on kõrge – ühendada jõud ning luua kamba peale üks suur pank. Pelgalt ideega kohale sõitnud mehed on suutnud kümne kuu jooksul endale välja võidelda kokku 340 000 euro eest investeeringuid ja üles ehitada tiimid.

Loe pikemalt Äripäevast.