Pakosta toonitas, et inimene ei pea taluma halvemat kohtlemist asjade pärast, mida ta ise muuta ei saa, juhul kui töö on nõuete kohaselt tehtud. «Inimene ei pea taluma ligimesearmastuse puudumist. Siis on inimene motiveeritud ja taolist motiveeritud töötajat kõik ju otsivadki. »

On terve rida asju, mis inimesest ei sõltu ja mida ta muuta ei saa ning nende tunnuste alusel ei tohi tööandja kellesegi halvasti suhtuda. Keegi ei saa muuta seda, et tal on puue. Keegi ei saa muuta seda, kas ta on lapsevanem või lähedase hooldaja. Ei saa muuta oma vanust, rahvust või nahavärvust.

«Kui tegemist on tööandja sekkumisega nende tunnuste alusel, siis on tegemist diskrimineerimisega. Kui kedagi ei edutata selle tõttu, et ta ei saa tööülesannetega kõige paremini hakkama, on tööandjal igati õigus,» lisas ta.

«Tööandja ootus ei saa olla midagi muud, kui et töö kõige paremal moel tehtud saaks. Ükskõik, kas on vaja lihtsa kvalifikatsiooniga inimesi või spetsialiste. Selleks, et töö saaks kõige paremal moel tehtud peab inimene ise tahma seda tööd kõige paremal moel teha,» märkis Pakosta.

Vahest läheb see meelest ära nii tööandjal kui ka töötajal.