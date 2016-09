Elon Muskiga seotud päikesepaneelide firmat süüdistatakse intellektuaalomandi varguses

Nimelt väidab SunPower, et SolarCity sai päikesepaneelide tootmises rivaalide ees ebaõiglase edumaa, kuna ettevõte ostis üles väiksema konkurendi Silevo, millega SunPower oli oma sindlitel põhineva tehnoloogia kohta konfidentsiaalset teavet jaganud.

Hageja sõnul oli SolarCity´l võimalik väita, et on välja arendanud maailma kõige efektiivsema päikesepaneelitehnoloogia just ainult seetõttu, et oli varasemalt seadusevastaselt omandanud SunPoweri intellektuaalomandi.

SolarCity aga väidab, et SunPoweri väited on alusetud ning vastavad tehnoloogiad on välja arendatud iseseisvalt.

Kuidas mõjutab järjekordne kohtuasi SolarCity lähitulevikku plaanitud müügitehingut, pole veel teada. Tesla teatas kevadel, et soovib raskustes päikesepaneelitootja 2,3 miljardi dollariga üles osta, kuid praeguseks pole päris kindel, kas tehing ka lähiajal teoks saab. Ainuüksi septembris on sellega seoses algatatud nüüdseks juba neli kohtuasja. Hagejateks on kaks üksikisikut ning kaks pensionifondi, kes kõik väidavad, et Tesla nõukogu, mis on SolarCity ostu heaks kiitnud, ei ole ettevõtte huvide eest piisavalt hoolt kandnud. Lisaks väidetakse, et ostutehingu toimumise korral rikastuksid sellest ebaõiglaselt insaiderid.

Elon Musk, kes omab Teslast 19 protsenti ning SolarCity´st 22 protsenti, lubas, et ei võta ostutehingut puudutavatest aktsionäride hääletustest osa.

Kuigi USAs on SolarCity katusele paigaldatavate päikesepaneelide turu liider, raporteeritakse kvartalist kvartalisse kahjumeid ning käesoleval aastal on ettevõtte aktsia hind börsil kukkunud 60 protsenti.

SolarCity´l on kohustusi rohkem kui kuue miljardi dollari eest, kaasaarvatud võlad. Ettevõte on sunnitud müüma varasid ning tegema suuri kärpeid, lootes, et tehing viiakse enne pankrotti jõudmist siiski lõpule.