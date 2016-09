Ekspert: kinnisvara hindade lagi on käes, kuid langust pole niipea oodata

Küll aga ei tasu Daljajevi sõnul kinnisvara hindade langust veel lähiajal loota. Ainus, mille üle rõõmustada saab, on see, suuremat hinnatõusu ka enam karta ei ole. Eksperdi sõnul on ostjat hakanud kinnisvara puhul järjest enam huvitavama laiem pilt, kus olulist rolli mängivad ka lisanduvad kulud.

«Järjest rohkem tuntakse huvi, millises suurusjärgus on otsesed ja kaudsed kulud, mis kinnisvara soetamisega kaasnevad,» rääkis Daljajev. Otsesed kulud on näiteks tehingutasud, laenuintressid, korteri sisustus ja mööbel.

Kaudsed kulud aga aja ja raha kulu töö ja kodu vahel liiklemisel, laste võimalused huviringidesse ning kooli saada. «Oluliseks tingimuseks peetakse ka seda, et lapsed saaksid ise liikumisega hakkama, mitte ei sõltuks ainult vanemate autost,» märkis Daljajev.

-Ostja on väga valiv

Järjest rohkem on hinnas ka eluruumide optimaalne planeering. Kui ruumide plaanilahendus on niivõrd väike, et sinna ei mahu ära standardmõõtudes köögitehnika ja muu mööbel, siis teeb ostja valiku teise projekti kasuks. Liiga avarate pindade puhul aga võivad takistuseks saada kõrged ülalpidamise kulud.

Daljajevi sõnul on hetkel palju ostjaid, kellel on olemas vabad vahendid kinnisvara ostmiseks. «Tundlikkuse piirid on astmelised ja esimeseks astmeks on 50 000 kuni 55 000 eurot, sealt edasi kuni 100 000 eurot ning järgmisena etapina kuni 150 000,» lausus ta suurusjärkude osas.

Esimese astme puhul otsitakse Tallinnast magalarajoonides 1-2-toalisi korralikke kortereid. Kuni 100 000 euro eest ollakse valmis kohe välja ostma kesklinna lähedases piirkonnas kolmetoaline korter ning 150 000 ollakse kiiresti valmis maksma kesklinnas ja Kadriorus selle lähiümbruses uues majas müüdava hea kahe- kuni kolmetoalise korteri eest.

-Vaba raha paigutamine läbimõeldud

«Konkreetse näitena saan tuua Kadaka 145a arenduse, kus 42 korterist on saanud uued omanikud 41 korterit. Vaba on veel ainult üks korter. Müüdud korterite ruutmeetri hinnad jäid, olenevalt korteri suurusest, vahemikku 1500 kuni 2000 eur/m2. Kuigi konkurents on tihe, siis ostjad valivad ning võrdlevad väga detailselt sama piirkonna teisi pakkumisi enne, kui ostuotsuse langetavad,» lisas ta.

Kuigi turul on palju vaba raha, ei paigutata seda mõtlematult igasugustesse projektidesse. Täieliku omafinantseeringuga ostja võrdleb sarnaseid pakkumisi tihti vara tulevikuväärtuse muutumist arvestades ja prognoosides.