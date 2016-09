Rakvere puitmajatootja hämar pankrot

Eelmisel kevadel jättis Rakvere puitmajatootja Nordic Timber Houses (NTH) Soomes maksmata neile alltööd teinud teisele Eesti firmale First Building, vahendab Äripäev.

Nimelt oli tuntud hotellikett Holiday Club tellinud Imatras järveäärsete majade ehitamise Eesti firmalt Pärisilla OÜ, kes peatöövõtjana jättis maksmata NTH-le. Nüüd on aga rollid vahetunud ja Nordic Timber Houses ise pankrotis, kuna firma enda kinnitusel jäid väliskliendid neile arvete tasumisega lootusetult jänni.

Pankrotihaldur Martin Krupile ei anna aga rahu NTH läbipaistmatu raamatupidamine - see, et raamatupidamisdokumendid pole pärast tänavu 15. aprillil välja kuulutatud pankrotti senimaani temani jõudnud ja see, et firma arved tehti enne pankrotiavalduse esitamist täiesti tühjaks ja NTH ise nii varatuks, et «tööriistakestki pole alles jäänud».

