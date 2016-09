Läti Valka linnapea ootab uuel aastal Eesti alkoturismi hoogustumist

Tema sõnul rajatakse praegu piiriäärsetele aladele ka toidukohti ja erinevaid asutusi, mis võivad Eesti alkoturistidele huvitavad olla, lisas ta.

Krauklis märkis, et piiriääred ettevõtjad proovivad Eestist pärit ostjaid piirkonnas hoida nii kaua, kui võimalik. Ta märkis, et see ei ole kõige lihtsam ülesanne, kuid kohalikud ettevõtjad saavad sellega siiski edukalt hakkama – piiri lähedale ehitatakse uusi moodsa sisustusega poode.

Käesoleval aastal tõusis Eestis alkoholiaktsiis 15 protsenti. Tuleval aastal lisandub sellele veel 10 protsenti, mis jätkub ka tulevatel aastatel. Kui praegu moodustab poole liitri suurusese õlu hinnast aktsiis umbes 41,5 senti siis tuleval aastal oleks see 45,7 senti. Poole liitri suuruse viina aktsiis tõusekse praeguselt 4,34 euro tasemelt tuleval aastal 4,78 euro tasemeni.