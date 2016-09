Piimakarja pidajad ei ole valmis toodangut vähendama

«Piimatootmise vähendmine ei ole nii lihtne, et täna võtad kätte ja homme enam süüa ei anna. Ja suurendamine on veel raskem kui algselt vähendamine on,» selgitas PRIA turukorralduse büroo juhataja Katri Viirlo, vahendab ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Kui Euroopa Liit jagab piimatootjatele kokku 150 miljonit eurot, et tootjad toodaksid vähem, siis Eestist esitas sellest programmist raha saamiseks taotluse 46 ettevõtet, kes kärbivad eeloleva kolme kuu jooksul tootmist kokku 5300 tonni võrra. Samas PRIA andmeil on Eestis aga üle 1900 piimalehmapidaja.

«Tegemist on siiski üleeuroopalise meetmega ja näiteks Saksamaal on tootjad soovinud vähendada 300 000 tonni, mis on peaaegu üks protent nende kogutoodangust,» rääkis põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus, lisades, et nende suurte tootjate mõju on kindlasti turule olemas.

