Üleajavate reservidega töötukassa hakkab töötavaid inimesi ümber koolitama

«Kui inimesel on näiteks vananenud oskused, aastatetagune haridus, mida täna enam vaja ei lähe, või on sellel erialal, kus ta töötab, puudulikud oskused, siis on võimalik neid tulevikus ka meie toel arendada,» selgitas töötukassa juht Meelis Paavel «Aktuaalsele kaamerale», vahendab ERRi uudisteportaal.

Kuigi töötuse määr on Eestis viimastel aastatel püsinud stabiilselt madalal, siis sellest hoolimata ei ole viimasel paaril aastal töötuskindlustusmakse määra alandatud, mistõttu suureneks töötukassa reservid aastas umbes 35 miljoni euro võrra.

Ennetavate meetmete rakendamisel kasvaksid reservid aastas umbes 12 miljoni võrra. «Nende ülelaekuvate rahade arvel peaks tegema midagi, mis tööturgu mõjutab,» põhjendas Paavel, lisades, et ennetavad meetmed on see pakett, mis lisaks tänastele töötukassa võimalustele võiks lisanduda.

