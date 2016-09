Lasita Maja AS juhatuse esimehe Kaido Maisvee sõnul investeerib Lasita Maja oma puitmajade tootmishoone laiendusega mitte ainult ettevõtte, vaid Eesti puidutoodete tööstuse arengusse ja ekspordivõimekusse tervikuna.

«Eesti on hea koht, kus puitmaju toota. Meil on kodumaine tooraine ja väljaõppinud eksperdid, seetõttu on kodumaine puidutööstus oluline eksportöör ning juba täna ekspordib Lasita Maja ligemale 98 protsenti oma toodangust,» lausus Kaido Maisvee.

Ta lisas, et plaanitud juurdeehitus annab võimaluse suurendada toodete ekspordimahtu Lääne Euroopasse, eelkõige Suurbritanniasse ja Itaaliasse, kus nõudlus Eestimaiste puitmajade vastu on kasvanud.

Tootmishoone ehituse mahuks 8546 m2 lisanduvat tootmispinda Tartu lähistel. Ehituse ajal peab säilima ka tehase olemasolev tootmisvõimsus, mis eeldab nõudlikku projektijuhtimist ehitaja poolt.

Tegemist on ühe suurima Lõuna-Eesti tööstushoone ehitusega sel aastal, objekti projekteerijaks ja ehitajaks on Embach Ehitus.

Lasita Maja AS annab Eestis tööd 250 inimesele.