Pühadeaegset müüki hoogustavad toit ja toasoe

Külmade talvekuude lähenedes on praegu paras aeg hakata mõtlema sellele, kuidas pühade ajal oma müügikasumit suurendada. Meie kliendid nuputavad kogu aeg välja erinevaid viise, kuidas rohkem inimesi poodi meelitada. Siinkohal toome ära mõned meie lemmiknõuanded.

Söök ja tasuta näidised

Kui te müüte suurepärast toitu, siis võite kaaluda tasuta näidiste väljapanekut oma uutest toodetest. Naudingu (ja kasumi) kahekordistamise nimel võite näidiseid omavahel kombineerida – pakkuge näiteks juustu ja leiba.

Astuge sisse sooja

Tegemist on samalaadse nõuandega nagu toidu pakkumine, v.a asjaolu, et te ei pea seda tingimata ise müüma. Tuulistel sügisõhtutel on nii tore end tassi kuuma õunasiidri, tee või maitsva kakaoga soojendada. Kui pakute klientidele midagi soojenduseks, siis astuvad nad teie poodi sisse ning vaatavad seal tasuta kohvitamise ajal ka palju suurema tõenäosusega ringi.

Ühenduse hoidmine

Kui teil on e-posti aadressid olemas, siis saate saata püsiklientidele selliste masspostitusteenuse osutajate nagu MailChimp või ConstantContact abil müügiuudiseid või sooduspakkumisi.

Tasuta kingituste pakkimine

Võibolla on asi selles, et mina näen alati kingituste pakkimisega kurja vaeva, aga see siin on üks mu pühadeaegseid lemmikpakkumisi. Kui pakute klientidele teatud ostusummast alates tasuta pakketeenust, siis teevad nad suure tõenäosusega kõik oma pühadeaegsed ostud teie juures. Ehk siis võidavad kõik! Klient saab ostud tehtud ja kingitused pakitud ega pea sellele rohkem mõtlema ning teie saate ühe uue kliendi juurde.

Sooduspakkumised, kupongid ja preemiapunktid

Sooduspakkumisi võib piirata teatud ajavahemikuga, nii et saate need varakult ette valmistada ega pea muret tundma, kui see päev kätte jõuab. Väljaprinditava sooduskupongi abil saate klienti teavitada, et varsti algab allahindlus – nii tuleb ta suurema tõenäosusega tagasi.