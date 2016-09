Vietnam lükkab vabakaubandusleppe ratifitseerimise edasi

Tegemist on järjekordse hoobiga nn Vaikse ookeani ülesele partnerlusele (TPP), mis vähendab 12 riiki hõlmava vabakaubanduslepingu ratifitseerimise väljavaateid veel sel aastal.

USA kongressiliikmed on väljendanud kahtlust, kas TPP leiab kongressis piisavat toetust või pannakse üldse hääletusele.

TPP-le on avaldanud vastuseisu nii demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton kui ka tema vabariiklasest rivaal Donald Trump.

Vietnam, millel on 40 protsenti maailmamajandusest katvast leppest palju võita, seadis esialgseks ratifitseerimistähtajaks juuli.

Parlamendi liige ütles kolmapäeval AFP-le, et TPP ei tule arutusele 20. oktoobrist novembri keskpaigani vältaval rahvusassamblee istungjärgul.

"Siinkohal on oluline leida leppe arutamiseks ja ratifitseerimiseks sobiv aeg. Kõigile on teada, et Ühendriigid on selle kokkuleppe tähtsaim osaline ja riigis käib valimiskampaania," lausus Dung Trong Quoc AFP-le.

Seetõttu on Vietnami otsus TPP ratifitseerimisega viivitada täiesti normaalne, lausus ta, lisades, et leppel on endiselt parlamendi täielik toetus.

USA ja 11 riiki allkirjastasid veebruaris Uus-Meremaal Aasia ja Vaikse ookeani vabakaubandusleppe. Leppes osalevad USA, Jaapan, Kanada, Austraalia, Brunei, Tšiili, Malaisia, Mehhiko, Uus-Meremaa, Peruu, Singapur ja Vietnam.

TPP näol on tegemist ajaloo ühe suurima majandusalase partnerlusleppega. Sellega ühinenud riigid moodustavad maailmamajandusest umbes 40 protsenti.

Leppe kriitikute sõnul vähendab TPP Ühendriikide suveräänsust ja selle tulemusena kaotatakse riigis töökohti.

Lepe katab kaht viiendikku maailma majandusest ja näeb riikide omavahelises kaubavahetuses enamiku tariifide kaotamise või vähendamise. Leppe eesmärk on kehtestada 21. sajandi reeglid kaubanduses ja investeeringute alal ja survestada leppe allkirjastajate ringi mitte kuuluvat Hiinat järgima TPP standardeid.

Leppe jõustumiseks peavad selle siiski veel heaks kiitma kõigi osalejariikide parlamendid ja oodata on tuliseid vaidlusi, sealhulgas ka Ühendriikides. Lepingu vastaste hinnangul annab see muu hulgas liiga suure võimu suurettevõtetele ja vähendab töötajate õigusi.