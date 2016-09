VTA hüvitab Saaremaal seakatkuga nakatunud farmile 226 000 eurot

HKScan Estonia juhatuse esimees Teet Soorm leiab, et maaeluministeerium ja Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teeksid ettepaneku nimetada metssiga jahiseaduses väikeulukiks, võttes sellega jahimeestelt monopoolse õiguse metssea populatsiooni üle.

Venemaa: Balti riigid ei suuda Aafrika seakatkuga edukalt võidelda

Aafrika seakatk on Euroopa Liidus ja eriti Balti riikides ja Poolas esimesel poolaastal kontrollimatult ja tormiliselt levinud, mis näitab, et need riigid ei suuda sellega tõhusalt võidelda, teatas Venemaa veterinaaramet Rosselhoznadzor.