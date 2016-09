S&P: Duterte sõda kuritegevuse vastu ohustab Filipiinide majandust

S&P hinnangul on Filipiinide majanduse väljavaade stabiilne, kuid Duterte administratsioonis on rida «nõrku kohti», mille hulgas on ka presidendi avaldused välispoliitika ja riikliku julgeoleku teemadel.

«President rõhutab jõuliselt «õigluse ja korra» parendamist. See on väidetavalt päädinud mitmete õigusväliste tapmistega pärast tema võimuletulekut,» kirjutas S&P.

«See võib õõnestada austust õigusriigi ja inimõiguste vastu läbi otseste väljakutsete, mille see esitab justiitssüsteemile, meediale ja teistele demokraatlikele institutsioonidele.»

«Kui need panna kokku presidendi poliitikaavaldustega välis- ja riikliku julgeoleku poliitika asjus, siis usume, et poliitiliste otsuste stabiilsus ja ennustatavus on mõnevõrra vähenenud.»

Duterte võitis mais toimunud valimised ülekaalukalt, lubades pretsedenditut kampaaniat seadusvastaste uimastite vastu, mis on nõudnud 100 000 inimelu. President astus ametisse 30. juunil ning sestpeale on tapetud 3000 inimest. Ametlikel andmetel lasi umbes kolmandiku neist maha politsei ja teised mõrvasid seni tuvastamata ründajad.

Duterte tõotas eirata kampaaniale osaks saanud rahvusvahelist kriitikat.